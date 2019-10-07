Александр Смоляр - первый на этапе Formula Renault

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр выиграл воскресную гонку престижного молодежного Еврокубка Formula Renault, этап которого финишировал в Германии.

По итогам квалификации россиянин заработал себе право начать гонку со второй позиции стартовой решетки. В сложнейших дождевых условиях Александр Смоляр сумел опередить лидера и оставшуюся часть заезда удерживал завоеванную позицию, встретив финишный флаг первым, сообщает телеканал "Россия 24".

Это уже третья победа российского гонщика в этом сезоне. По итогам девяти этапов чемпионата пилот молодежной программы SMP Racing занимает третью строчку абсолютного зачета, уступая лидеру 50 очков. Впереди — финальный этап Еврокубка, который пройдет 25 и 26 октября в Абу-Даби.