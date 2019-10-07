Россия vs НАТО: у кого больше танков?

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО. По данным портала Global Firepower, Россия владеет самым многочисленным в мире арсеналом бронированных боевых машин.

В совокупности количество российских танков вдвое превосходит объем танкового арсенала стран-членов НАТО, сообщает телеканал "Россия 24". Как следует из публикации, в России насчитывается порядка 22 тысяч танков, в то время как европейские страны, входящие в НАТО, имеют в распоряжении вдвое меньше — всего 11 тысяч. При этом больше всего таких боевых машин имеется в распоряжении Турции — чуть больше 3 тысяч единиц.