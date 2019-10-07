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Грипп в России 1 час назад

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7 октября 201906:38

Более половины россиян доверяют вакцинации

Более половины россиян доверяют вакцинации

Более 60 процентов россиян когда-либо делали прививку от гриппа. По данным ВЦИОМ, это те, кто доверяет вакцинам и считает, что они защищают от инфекций. Как показал опрос, прививаются в основном сельские жители и те, кто проживает в небольших городах с населением менее 100 тысяч человек.

Делать прививку от гриппа не собираются в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, объясняя это своим крепким здоровьем, сообщает телеканал "Россия 24".

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