Более половины россиян доверяют вакцинации

Более 60 процентов россиян когда-либо делали прививку от гриппа. По данным ВЦИОМ, это те, кто доверяет вакцинам и считает, что они защищают от инфекций. Как показал опрос, прививаются в основном сельские жители и те, кто проживает в небольших городах с населением менее 100 тысяч человек.

Делать прививку от гриппа не собираются в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, объясняя это своим крепким здоровьем, сообщает телеканал "Россия 24".