Ибрагимович вместе с "Гэлакси" вышел в плей-офф MLS

В главной заокеанской футбольной лиге Северной Америки MLS, завершилась первая часть турнира – регулярный чемпионат. По его итогам определился победитель "регулярки", а также все участники следующей стадии соревнования – плей-офф.

Победителем регулярного чемпионата стал представитель Западной конференции "Лос-Анджелес", набравший по итогам 34-х игр 72 очка. Своего ближайшего конкурента из "Нью-Йорка", ставшего лучшим на Востоке, калифорнийцы опередили на восемь баллов.

Набрав 51 балл, попал в 1/8 финала и еще один клуб из Лос-Анджелеса – "Гэлакси", за который выступает звездный нападающий Златан Ибрагимович. Швед, в свою очередь, завершил "регулярку" вторым бомбардиром лиги – в его активе 30 голов. Он на четыре гола отстал от ставшего первым мексиканца Карлоса Велы.

Отметим, что "Лос-Анджелес" и "Нью-Йорк" как лучшие команды в своих конференциях миновали этап 1/8 финала и пробились сразу в 1/4 финала. Полностью же пары 1/8 выглядят следующим образом:

"Сиэтл Саундерз" – "Даллас"

"Реал Солт-Лейк" – "Портленд Тимберз"

"Миннесота Юнайтед" – "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Атланта Юнайтед" – "Нью-Ингленд Революшн"

"Филадельфия Юнион" – "Нью-Йорк Ред буллз"

"Торонто" – "Ди-Си Юнайтед"