Пожар в Волоколамске: погибли мать и четверо детей

В подмосковном Волоколамске пожар, вспыхнувший в квартире жилого дома, унес жизни пяти человек, четверо из которых – дети. Еще три человека пострадали.

По данным источника в экстренных службах, жертвы — мать и ее дети в возрасте от года до пяти. Возгорание произошло в ночь на понедельник около 02:30, в 04:20 оно было ликвидировано, передает ТАСС.