Медведев сохранил место в Топ-4 лучших теннисистов мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга ATP, по итогам которой российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой четвертую строчку. Также в Топ-10 остался и Карен Хачанов, он по-прежнему на девятом месте.

Хачанов накануне стал полуфиналистом турнира в Пекине, где потерпел поражение от будущего победителя турнира – австрийца Доминика Тима. По сравнению с предыдущей версией рейтинга улучшил свои позиции Андрей Рублев, который отыграл две строчки и теперь располагается на 33 месте

В первой тройке изменений по-прежнему нет. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. Второе место у испанца Рафаэля Надаля. Тройку лучших теннисистов мира замыкает швейцарец Роджер Федерер.