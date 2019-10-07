Белый дом: США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии

В воскресенье, 6 октября, Белый дом распространил заявление по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором констатируется, что Вооруженные силы США не будут поддерживать и участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Как сообщалось, в минувшую субботу президент Турции объявил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии, не исключив, что военные действия против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни, передает ТАСС. Ранее Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу Анкары, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.