"Бостон" переиграл "Шарлотт" на старте предсезонки НБА

В рамках первого предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" на паркете домашней арены TD Garden обыграл команду "Шарлотт Хорнетс" со счетом 107:106 (27:29, 31:34, 20:16, 29:27).

У победителей встречи самыми результативными стали Джейсон Тейтум (20 очков), Джавонте Грин (15) и Кемба Уокер (12), а у гостей больше всех набрали Пи Джей Вашингтон (16), Калеб Мартин (13) и Майлз Бриджес (12 + 10 подборов).

В следующем матче предсезонки НБА "Бостон" в субботу, 12 октября, на выезде сыграет с "Орландо Мэджик", а "Шарлотт" двумя днями ранее примет "Майами Хит".