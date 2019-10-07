Стажеры полиции спасли человека

В Дагестане стажеры полиции и очевидцы спасли попавшего в ДТП водителя. Инцидент произошел на трассе, проезжавшие мимо молодые люди увидели на обочине перевернутую машину.

Будущие полицейские не растерялись и бросились на помощь, сообщает телеканал "Россия 24". Выбив лобовое стекло автомобиля, молодые люди вытащили пострадавшего, а затем вызвали скорую помощь.