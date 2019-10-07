Александрова и Касаткина улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 7 сентября, опубликовала обновленный рейтинг организации.Лидирует в рейтинге по-прежнему австралийка Эшли Барти, на счету которой 7096 очков.

На второй строчке расположилась чешка Каролина Плишкова (6015 очков), на третьей – японка Наоми Осака (5621), на четвертой – украинка Элина Свитолина (5525), а замыкает первую пятерку канадка Бьянка Андрееску (5041).

Россиянка Екатерина Александрова (1473) поднялась с 38-го на 35-е место, Дарья Касаткина – с 45-го на 39-е (1425), Светлана Кузнецова (1051) – с 56-го на 55-е, Маргарина Гаспарян (779) – с 79-го на 78-е, Анастасия Потапова (695) – с 89-го на 88-е, а Наталья Вихлянцева (654) – с 93-го на 92-е.

Анастасия Павлюченкова (1385), Анна Калинская (616) и Мария Шарапова (466) сохранили за собой 40-е, 100-е и 137-е место соответственно. Вероника Кудерметова (1244) опустилась с 42-й на 45-ю строчку, а Анна Блинкова (936) – с 65-й на 66-ю,