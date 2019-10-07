Путин прогулялся по сибирской тайге. Видео

Пресс-служба Кремля распространила кадры отдыха Владимира Путина в тайге. Президент отправился в сибирский лес собирать грибы перед днем рождения в компании министра обороны Сергея Шойгу.

Они прилетели туда на вертолете, часть пути проделали на внедорожнике (за рулем был президент, Шойгу сидел на пассажирском месте), а потом отправились гулять пешком.

Путин нашел гриб, у которого на шляпке лежала сосновая шишка. "И шишечка, давайте покажу", — сказал президент и показал гриб на камеру. Шишку он забрал в качестве сувенира на память.



А Шойгу заинтересовал куст брусники – он вырубил его из земли топориком. "Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье", – посоветовал президент министру. Но Шойгу засомневался, что брусника приживется на даче. "Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве", — сказал он. "К этому надо стремиться, во всяком случае", — ответил глава государства. Затем президент и министр поднялись на гору.

"Забрались за облака, — отметил президент. – Тут почти две тысячи метров".

А в конце прогулки Путин и Шойгу устроили пикник у костра.