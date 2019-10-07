Гончаренко – о поражении от "Ростова": надо смотреть только вперед

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 12-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:3).

"Эмоционально мы плохо выглядели. Сказалось поражение от "Эспаньола", – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Но не надо забывать, что до этого у нас была хорошая победная серия, плюс в чемпионате все идут с разрывом в пару очков. Поэтому надо смотреть только вперед".

Напомним, "Ростов" одержал четвертую победу в последних пяти матчах РПЛ и с 26 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а ЦСКА, прервавший победную серию из пяти игр в чемпионате России, расположился на четвертой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре команда из Ростова-на-Дону в субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом", а армейцы на следующий день на выезде встретятся с "Уфой".