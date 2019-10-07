Пришлось идти пешком. Таксист отказался везти Порошенко

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин прогулялся по сибирской тайге. Видео
- Инга Юмашева прилетела в США на форум, а попала на допрос
- Американским дипломатам пришлось извиняться за лайк в "Твиттере"
- ДТП с автобусом под Нижним Новгородом: 20 пострадавших
- Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
Самое читаемое
-
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
- Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети
- Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33
- В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
- Ревнивый подросток убил пять человек на курорте
- Душили и резали: студентку-отличницу убили, пока родителей не было дома
Телеканал "Россия"
-
"60 минут" и "Судьба человека" стали лауреатами премии ТЭФИ-2019
- Фильм "Ненастье" получил главный приз европейского фестиваля
- Судьба Ирины Родниной. Другая сторона золотой медали
- "Входя в дом, оглянись": премьера на телеканале "Россия"
Вести.Экономика
-
США анонсировали пошлины на товары из ЕС
- Индекс деловой активности в еврозоне в сентябре упал до минимума с 2013 года
- Гуманитарные науки: топ-10 лучших вузов мира
- Китай продемонстрировал свой ракетный потенциал. Что делать США?
- 10 самых молодых американских миллиардеров
Вести.Hi-tech
-
"Сиамские" гаджеты Microsoft: двухэкранные ноутбук и смартфон
- Xiaomi показала смартфон, обёрнутый экраном
- "Роскачество" назвало лучшие из 368 смартфонов
- Гид покупателя: смартфоны для школьников
- Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления
Авто.Вести.Ru
-
Представлены новые BMW X5 M и X6 M с разгоном 0-100 за 3,8 секунды
- Российской Hyundai Creta теперь можно управлять со смартфона
- Испытаны машины с системой обнаружения пешеходов. Все "пешеходы" погибли
- Сердце воробья: большие машины с "пакетом сока" пока под капотом
- Автомобилям с ГБО могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам
Недвижимость
-
Любительница красивой жизни превратила квартиру в мусорку
- Семья перевезла особняк в другой город
- Самые дешевые варианты жилья в Москве
- Обманутые дольщики из Башкирии попросили помощи у Папы Римского
- Труп пекаря пролежал в квартире 8 лет
- В Испании открыли отель для женщин в стрессе
Вести.Медицина
-
Ученые открыли уникальный эффект вареной картошки
- Аспирин снижает вред от загрязнения воздуха
- Есть вопрос: почему люди набирают вес с возрастом
- «Воскреси Анну»: история утонувшей девушки, которая спасла миллионы жизней
- Хронический стресс меняет энергетический обмен в организме
Вести в 20.00
-
Медведев Зеленскому не завидует
- Герман Греф о предательстве и безопасности
- Импичмент Трампа забуксовал и ударил по Байдену
Вести-Москва
-
Стройку у границ "Лосиного острова" требуют остановить через суд
- В Москве открылся Единый диспетчерский центр метро
- Банда мотобайкеров атакует столичных водителей
- Помочь может каждый: Русфонд собирает деньги на лечение четырехлетней девочки
- Власти соберут мнения москвичей о реновации
- Выходные в столице: "Золотая осень", кукольный фестиваль и полумарафон
Вести.Регионы
-
Международные спортивные игры "Дети Азии" 2023 года примет Кузбасс
- Турецкие журналисты назвали топ-8 труднопроизносимых русских слов
- На Большой туристический слёт "Артека" приехали три тысячи школьников
- Кладбище пещерных медведей обнаружили на Урале
- Капитальная реконструкция ждет железнодорожный вокзал Екатеринбурга
Gmbox. Смысл в играх
-
Во что поиграть: Октябрь 2019
- 10 отличных игр, не получивших продолжения
- СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
- Из Sony ушёл глава японского отдела Ацуси Морита
- Игроки Star Citizen мгновенно раскупили новые корабли за 73 тыс. рублей
Наука
-
"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака
- "Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров
- В Норвегии нашли склеп викингов
- "Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением
- Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Александра Михайлова
- Пласидо Доминго покинул пост гендиректора оперы Лос-Анжелеса из-за скандала
- В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ
- Марка Захарова проводили в последний путь
Москва 24
-
Сына вице-президента МТС задержали после трехчасовой погони
- Трех пропавших школьников нашли на подмосковной даче
- Услуга "друг на час" набирает популярность в России
- Полиция проверяет информацию о драках за деньги в одной из столичных школ
- Муж укравшей более 20 млн рублей кассирши проиграл большую часть денег
Сегодня
Путин прогулялся по сибирской тайге. Видео
1 час назад
Трансляции
Выборы в Косове: ультраправые побеждают
4 часа назад
Пожар в Волоколамске: погибли мать и четверо детей
3 часа назад
В Стокгольме стартует Нобелевская неделя
9 часов назад
Прогулка Путина в тайге. Фотолента
12 минут назад
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга
1 час назад
Уральцы пытаются выжить в доме с мертвыми голубями
16 минут назад
Кишечник работает как часы, но биойогурты ни при чем
23 минуты назад
Водителя, сбившего на зебре девушку-музыканта, ищут уже неделю
23 минуты назад
Стажеры полиции спасли человека
2 часа назад
Россия vs НАТО: у кого больше танков?
4 часа назад
В Израиле найдены руины древнего мегаполиса
4 часа назад
Александр Смоляр - первый на этапе Formula Renault
4 часа назад
Туристы провели несколько часов между небом и землей
4 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 октября 2019 года
5 часов назад
561
В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах
7 часов назад
ВСУ отказываются выполнять приказ Зеленского
12 часов назад
Киселёв: Ширак — это философия
12 часов назад
"Вымпелком" расследует утечку данных о своих клиентах
12 часов назад
Обезьяны в британском парламенте: символизм в работе Бэнкси
12 часов назад
США проигрывают Ирану на несколько часов
13 часов назад
Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео
13 часов назад
Сбербанк поймал "крота" и дал советы по безопасности
13 часов назад
Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи
14 часов назад
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
14 часов назад
Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам
14 часов назад
Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном
15 часов назад
Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг
15 часов назад
Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова
16 часов назад
Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео
18 часов назад
Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина
19 часов назад
Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе
19 часов назад
Ваня Фокин начал ходить
20 часов назад
Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении
22 часа назад