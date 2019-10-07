Пришлось идти пешком. Таксист отказался везти Порошенко

Киевский таксист не захотел везти экс-президента Петра Порошенко. Один из очевидцев снял на видео, как политик вместе с женой пытается уехать с массового митинга, который проходил в столице Украины 6 октября. Однако водитель узнал Порошенко и отказал ему, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, в минувшее воскресение в центре Киева проходил митинг против так называемой формулы "Штайнмаейра". Это план урегулирования ситуации в Донбассе, который предлагает ввод местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской республик.