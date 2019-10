Западным СМИ показали, как восстанавливается Сирия

Более 50 журналистов из разных стран смогли своими глазами увидеть и признать, что Сирия возвращается к мирной жизни. Для представителей прессы из Англии, Франции, Германии, Турции, Италии, Японии, Китая министерство обороны Сирии организовало пресс-тур, после которого содержание статей мировых изданий значительно изменилось.

"Бывший оплот повстанцев в Сирии начинают восстанавливать". Заголовок для западных СМИ нетипичный. Нетипичен и сам текст репортажа, ведь посвящен он не мнимым победам США и коалиции, которые, если верить прошлым статьям, терроризм в Сирии победили уже как минимум раз пять. О том, что города и жилые постройки, были "побеждены" до своего основания вместе с боевиками, пресса, как правило, умалчивала.



В центре материала Associated Press — город Хан-Шейхун, провинция Идлиб, перешедший под контроль официального Дамаска всего месяц назад после масштабной военной операции при участии России. Тот самый Идлиб, где по версии все тех же иностранных СМИ, правительство травило своих собственных граждан фосфором и зарином. Но теперь в кадре фотографа это же якобы затравленное население радуется освобождению города, чествует президента Асада, выходя на улицы с его портретами, и благодарит Россию за возможность вернуться к мирной жизни. Издание приводит комментарии местных жителей: "Все, как было до войны, мы можем спокойно спать и есть".

И тут же кадры российских военных выдающих гуманитарную помощь вернувшимся беженцам. Редакционная политика американских и европейских изданий претерпела значительные изменения, ведь если Associated Press, напечатавшие материал, всегда оставались сдержанными, стараясь освещать события объективно, то вот цитирующие эту статью The Washington Post, The Telegraph, The New York Times, ABC News и многие другие об успехах армии Асада и российских ВКС предпочитали либо вовсе молчать, либо, мягко говоря, перекручивать факты. Получается, те, кто годами освещал российскую кампанию в Сирии исключительно с негативной точки зрения, все же признали свою неправоту?

"Ситуация радикально отличается от той, чтобы была в конце 2015 года, когда мы только начали операцию в Сирии, — поясняет военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал" Виктор Мураховский. — Благодаря именно нашим военно-воздушным силам было нанесено основное поражение. Последний год эта риторика об Асаде-тиране, травящем свой народ химоружием, куда-то ушла на задний план. Видимо, реальность заставила признать западных политиков, а через них и западных журналистов, что Сирия постепенно возвращается к мирной жизни".

Материалы десятков западных изданий с совсем непривычно для них расставленными акцентами появились после организованного министерством обороны пресс-тура в Сирию. Авиабаза Хмеймим и морская база в Тартусе, российские истребители Су-35, современные комплексы ПВО, уничтожившие свыше ста вражеских беспилотников, неспокойный Идлиб, но уже возвращающийся к жизни Хан-Шейхун, сеть подземных тоннелей, размером с город, освобожденная от боевиков, но главное — реальные местные жители, а не киноактеры из видео "Белых касок" – все это своими глазами смогли увидеть более 50 журналистов из Англии, Франции, Германии, Турции, Италии, Японии, Китая и других стран.

"Мощь Асада, укрепленная благодаря российским бомбам" – под таким заголовком вышел материал репортера немецкой телекомпании ZDF Фиби Гаа. Эпитеты немецкой журналистки в адрес сирийского правительства и российских военных, крайне положительны, цитата, вмешательство РФ стало переломным моментом для Асада. То есть признает успех операции.

А вот уже видео репортаж ZDF. В нем рассказ о восстановлении знаменитого базара в Алеппо, объекта культурного наследия ЮНЕСКО, пострадавшего от действий террористов. На рынке вновь открылись прилавки, а местные власти уже возобновили водо- и электроснабжение. Камера переносится в Дамаск, российские военные обучают сирийских бойцов перед наступлением на Идлиб – последний оплот боевиков. Констатация фактов, с которыми невозможно поспорить, единожды увидев их своими глазами.

С фактами не мог не согласиться даже британский Sky News, отделение Arabia. "Четыре года в Сирии, как Россия вернула свое влияние". С успехом совместной операции даже не пытаются спорить, более того признают, что операция на Ближнем Востоке, усилила не только позиции законного президента Асада, но и России в целом.

"Открытая позиция Российской Федерации в целом и министерства обороны и обеспечила эту победу, это изменение этой общей риторики, повестки. Когда вы играете публично, когда в ответ на отдельные заявления, вы просто реально показываете, что реально происходит на земле, это совсем другой тип включения, — говорит политолог Дмитрий Абзалов. — Редакционная политика может быть разной, но есть вещи, с которыми очень сложно спорить и постепенно эта повестка побеждает".

Поспорить с этими публикациями, теперь будет крайне непросто. Да и с чем спорить? Десятки вбросов, активно распространяемых иносми последние 5 лет, одной этой поездкой были не просто поставлены под сомнение, а полностью разоблачены. Если подобные пресс-туры будут устраиваться и дальше, возможно, и западные политики станут более аккуратны в своих публичных высказываниях касательно Сирии. Ведь возможность для журналистов беспрепятственно освещать совместную операцию по освобождению САР — бесспорно лучший рецепт борьбы с мировыми фейками.