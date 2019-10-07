Международные спортивные игры "Дети Азии" 2023 года примет Кузбасс

Третьи международные спортивные состязания "Дети Азии" примет Кузбасс. Центром Игр 2023 года станет Новокузнецк. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс" со ссылкой на губернатора региона Сергей Цивилев.

"Мы планируем подать заявку на строительство комплекса на две тысячи мест. Чтобы дети могли тренироваться, рядом будет спортивная площадка. На данный момент подобные комплексы уже строятся на деньги частных инвесторов", — рассказал глава края.

Сергей Цивилев предложил рассмотреть создание такого комплекса в Ильинке под Новокузнецком, так как этой район является экологически чистым и растущим. В настоящий момент идет проработка деталей.

Напомнимм, первые зимние соревнования "Дети Азии" состоялись в феврале 2019 года в Южно-Сахалинске. В них участвовали спортсмены из 20 стран мира и 8 регионов Российской Федерации. Они состязались в восьми видах спорта: сноуборд, биатлон, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, шорт-трек и прыжки с трамплина.