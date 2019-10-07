Артем Ребров: стыдно за результат матча с "Краснодаром", но не за игру

В матче 12-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" поиграл "Краснодару" (1:2). Голкипер "красно-белых" Артем Ребров поделился впечатлениями от игры с "быками".

"Неприятно было в дебюте матча получать два быстрых мяча. Мы начали игру скованно. Потом поняли, что надо играть спокойно. Начали это делать, – приводит слова Реброва РИА Новости. – Спасибо стоит сказать болельщикам, что, несмотря на счет, они нас поддерживали. Это тоже дало нам сил. Жалко, что не смогли забить второй мяч. Нам стыдно за результат, но не стыдно за игру: ребята бились, боролись и провели достойный матч с отличной командой".

"Спартак" потерпел пятое поражение кряду в РПЛ и с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а "Краснодар" расположился на третьей строчке, имея в активе 26 очков. В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 19 октября примут "Рубин", а "быки" на следующий день на выезде сыграют с московским "Динамо".