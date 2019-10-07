Водителя, сбившего на зебре девушку-музыканта, ищут уже неделю

В Москве ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе девушку-музыканта, а затем скрылся, оставив ее лежать на дороге. С момента ДТП произошло более недели, но, по словам адвоката, до сих пор даже не опрошены очевидцы происшествия. И это — несмотря на тяжелые травмы пострадавшей, из-за которых она прикована к больничной койке.

На этом переходе 29 сентября неизвестный водитель сбил одну из лучших молодых кларнетисток России — Олесю Колотыгину. Шел дождь, девушка в наушниках только ступила на пешеходный переход и не успела заметить автомобиль. Олеся отлетела на другую сторону дороги. От смерти ее спас кофр с кларнетом. Водитель с места сразу скрылся, оставив 17-летнюю девушку лежать на дороге. Заметил ее другой автомобилист.

Около Олеси стоял водитель машины, припаркованной передо мной, наша фаготистка, мама ее и еще человека 4. Подъехала скорая, забрали девочку. Потом полиция. Водитель, видео с регистратора сохранилось. Водитель дождался полицию, он поговорил и после я увидела, что он уезжает. Полицейские сказали, что контакты его не записали. Из всего услышанного я поняла, что это был черный или темный джип, — сказала Анастасия Муравьева.

Сейчас Олеся в Морозовской больнице. С постели девушка не встает. "Был установлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом остистого отростка второго позвонка, ушиб теменной области, множественные ушибы мягких тканей конечностей – голень и предплечье, — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" Тарас Владимирович Филижанко.

Вообще Олеся Колотыгина живет в Москве одна. Мама обычно в Магнитогорске, а отца девушка потеряла несколько лет назад. Сейчас мама приехала, чтобы быть рядом с дочерью.

"Я прилетела первого числа утром рано. Это было 29 сентября, я на ночь отключаю телефон. Проснулась и увидела сообщение. Я перезвонила, и у меня был шок, я даже не могла слушать, плакала и не понимала, о чем речь. У меня оно до сих пор шоковое состояние не проходит, что это могло это случиться это именно с моим ребенком", — говорит мать Олеси Оксана Колотыгина.

Дело получило огласку только благодаря случайным свидетелям, родителям одноклассников Олеси и педагогам. По их словам, полицейские как-то неохотно занимаются поиском водителя. Рядом с местом аварии достаточно камер, на улице Казакова много охраняемых зданий: НИИ Геодинамики, Гоголь Центр, Государственный университет землеустройства, Федерация хоккея России, Музей спорта, Музей-усадьба Разумовских, Министерство спорта России, НИИ Радио. Свидетелей тоже много, более того, на месте остался кусок бампера машины, но никакой информации о скрывшемся водителе до сих пор нет.

"Время тянется, никто никаких мер не предпринимает по розыску водителя. У нас все фиксации держатся 5 дней, мне предоставили видеозаписи, но проблема в том, что у нас первично очевидцы не опрошены, которые могли бы описать машину. Мы ищет кошку в темной комнате. Предварительно это темный автомобиль, возможно Infiniti"", — сказала адвокат девочки Инна Карташова.

В ГИБДД подтверждают, что работы по поиску ведутся, но не уточняют, есть ли хоть какие-то результаты. "В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются меры для установления местоположения и задержания водителя, совершившего наезд для привлечения его к ответственности согласно законодательству", — заявила дежурный офицер управления ГИБДД по работе со СМИ Татьяна Сафронова.

Сейчас знакомые Олеси прилагают все усилия для того, чтобы эту историю не оставили без развязки. И, конечно, стараются поддержать саму девушку. Одноклассники Олеси, конечно, рвутся посетить ее, понять, что с ней. Диагноз мы поняли только вчера. Что они могут. Сегодня весь оркестр записал видео – 50 человек. Они передают ей игрушки, что-то, что можно ей поесть. Состояние у нее печальное – ей нельзя читать, слушать музыку. Мозг должен отдыхать.

Прогнозы неутешительные – на сращивание костей понадобится несколько недель, учитывая возраст Олеси, а вот с ушибом мозга все сложнее – врачи пока не решаются делать прогнозы. Еще у девушки до сих пор сильный шок. Одноклассники, родные и педагоги надеются, что водителя, скрывшегося с места, все же найдут, а Олеся еще не раз будет выступать на сцене.