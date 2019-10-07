Вместо "супрематического креста" в Екатеринбурге появились три прямоугольника

Художник-каллиграф Арсений Пыженков, также известный как "Покрас Лампас", переработал свой арт-проект "супрематический крест" в Екатеринбурге. Как пояснила координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец, часть каллиграфии была восстановлена, отреставрированы поврежденные участки, где облупилась краска. Работали всю ночь, пишет агентство ТАСС.

Напомним, "супрематический крест" появился в столице Урала на площади Первой Пятилетки в июле 2019 года. В нем была зашифрована цитата Казимира Малевича.

Однако сначала коммунальные службы попытались поменять на месте арт-проекта асфальт. Позднее крест возмутил православных верующих. На площади Первой Пятилетки прошла акция протеста. В итоге автор согласился изменить свое произведение так, чтобы оно не имело очертаний креста.