Мошенник вымогал компенсацию у пострадавшей от наводнения в Тулуне женщины

Предполагаемого вымогателя денег у пострадавшей от наводнения женщины задержали в Тулуне. Он пытался нажиться на чужом горе. По ходатайству следствия подозреваемого арестовали.

Как рассказали "Вестям Иркутск" в пресс-службе главного управление МВД по региону, 30-летний местный житель требовал крупную сумму денег, которую государство выплатило пострадавшей от паводка женщине. Компенсация была начислена за утраченное имущество. На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 7 лет и крупный денежный штраф. К расследованию также подключились сотрудники ФСБ.