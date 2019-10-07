Гоночная машина влетела в толпу зрителей во время заезда на Украине

Легковушка вылетела с трассы и врезалась в толпу зрителей во время гонки в украинских Черкассах, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли на видео момент наезда.

Мероприятие проходило на окраине города, на обычной улице, а участвовать в нем мог любой желающий. Местная администрация дала добро, но не согласовала нюансы с полицией, так что стражей порядка на месте не было, а ограждение представляло собой натянутую ленту.

Во время заезда Time Attack один из участников потерял контроль над машиной и вылетел с импровизированной трассы. Легковушка пронеслась мимо остановки, большая часть зрителей успели разбежаться, похватав детей на руки, а вот 31-летнеий мужчина увернуться не успел. От удара его подбросило в воздух на пару метров. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

По неподтвержденным данным, госпитализированный сам участвовал в гонке этапом раньше, а потом отправился посмотреть на заезды со стороны.