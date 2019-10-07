В Стокгольме назовут лучшего медика 2019 года

В Стокгольме открывается очередная Нобелевская неделя. В понедельник огласят имя лауреата премии в области физиологии и медицины.

8 октября объявят о решении Нобелевского комитета по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе. 11 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 14 октября, сообщает ТАСС.



Особенностью нынешней Нобелевской недели станет то, что будут объявлены лауреаты премии по литературе за 2018 и 2019 годы. В прошлом году было принято решение не присуждать эту премию из-за громкого секс-скандала.

Лауреата по физиологии и медицине выбирает Каролинский институт в Стокгольме. С 1909 года премия вручалась 109 раз, ее лауреатами стали 216 человек.

О кандидатах на получение премии ничего не известно. Но эксперты предполагают, что в списке претендентов может быть генетик Ханс Клеверс из университета Утрехта, Филиппа Маррак и Джон Капплер из Еврейского национального центра здоровья в Денвере, эксперты в области оптогенетики Эрнст Бамберг из Института биофизики имени Макса Планка.

В прошлом году лучшими медиками стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония), разработавшие новую методику лечения онкозаболеваний.

Вручение награды пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля.