В Башкирии нашил легендарный комсомольский билет поэта Мустая Карима

Комсомольский билет народного поэта Мустая Карима обнаружили в Башкирии. На протяжении долгого времени этот легендарный документ специалисты считали утерянным, передает ГТРК "Башкортостан".

Обнаруживший его человек захотел остаться неизвестным. Известно, что ценную находку он лично передал Альфие Каримовой - дочери Мустафы Сафича. Билет имеет богатую историю: в 1942 году Мустай Карим был ранен на фронте, и один из осколков снаряда пробил этот документ. А за несколько лет перед этим событием поэтом было написано стихотворение "Комсомольский билет", которое впоследствии называли пророческим.

Интересные факты об этой истории все желающие смогут узнать в программе "Один день" с Рустэмом Габбасовым. Подробности истории рассказала дочь журналистам дочь народного поэта. Спецвыпуск, посвященный юбилею башкирского драматурга, скоро выйдет в эфир.