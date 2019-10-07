Анастасия Потапова проиграла Каролин Гарсии на старте турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка, 88-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира WTA в китайском городе Таньцзинь в трех сетах за один час 56 минут проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии – 6:2, 2:6, 2:6.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Гарсии, занимающей 31-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейков из 16.

Таким образом, француженка вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Яфань Вань (Китай, 47) – Лорен Дэвис (США, 62).