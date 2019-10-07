Ямальские школьники прилетели в Исландию на форум в защиту Арктики

Молодежный экологический форум открывается завтра, 8 октября в исландском городе Акюрейри. Мероприятие стартует под девизом "Молодежь за защиту водных ресурсов Арктики".

Как передает "Вести Ямал", сегодня в Исландию прилетели ямальские школьники. На форуме они примут участие в деятельности рабочей группы по сохранению арктической флоры и фауны, дискуссиях и лекциях Арктического совета. А также начнут изучать вопросы арктического биоразнообразия. 9 октября на пленарной сессии экофорума ямальские ученики будут представлять свои проекты. Стоит отметить, что над проектами ребята работали все лето.

Культурная программа форума включает экскурсии по Золотому кольцу Исландии и морскую прогулку для наблюдения за китами. Итоги форума обсудят 10 октября.