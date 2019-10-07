В Донбассе началось разведение сил по формуле Штайнмайера

На Украине стартовал процесс разведения вооруженных сил по формуле Штайнмайера. В ближайшие 30 дней ВСУ и военные Донецкой и Луганской республик должны отвести свои подразделения с линии фронта, обезвредить минные поля и разобрать укрепления, сообщает телеканал "Россия 24".

Разведение по формуле Штайнмайера проводится в трех пилотных районах – это населенные пункты Петровское, Золотое и станица Луганская. Стоит отметить, что попытки убрать войска с фронта предпринимаются с 2016 года. Однако ВСУ постоянно нарушают данные обещания.

Также сообщается, что в Минске была утверждена последовательность действий: 7 октября должно начаться отступление подразделения враждующих сторон на минимум километр от линии соприкосновения, 13 октября стартует процесс разминирования и разбора укреплений. Все работы должны завершиться 4 ноября.