Юрий Семин: в перерыве на матчи сборных нужно залечить раны

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после игры 12-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (2:1) рассказал, чем его команда будет заниматься в перерыве на матчи сборных.

"Уходим на перерыв в хорошем настроении. Теперь нужно залечить раны, которых у нас очень много. Подлечить футболистов, дать некоторым игрокам отдых – и вперед с новыми силами, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Что касается матча, он получился сложным. Ни одного простого матча с "Арсеналом" у нас не было. Эта игра не стала исключением".

Напомним, "Локомотив", "Ростов", "Краснодар" и "Зенит" с 26 очками лидируют в турнирной таблице, в следующем туре чемпионата России железнодорожники в пятницу, 18 октября, на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".