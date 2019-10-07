Гандболистка Ильина возобновила карьеру и подписала контракт с ЦСКА

Российская гандболистка, олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, пропустившая сезон-2018/19 из-за проблем со здоровьем, приняла решение возобновить профессиональную карьеру.

Летом 2018 года Ильина объявила, что берет паузу в выступлениях в связи с состоянием здоровья. Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, Екатерина восстанавливалась в Швейцарии.

Новым клубом 28-летней спортсменки станет ЦСКА, с которым она подписала контракт, рассчитанный на два года. Ранее Ильина защищала цвета команд "Лада", "Кубань" и "Ростов-Дон".

Напомним, Екатерина трижды выигрывала чемпионат России (2015, 2017, 2018), а также становилась обладателем Кубка, Суперкубка России и Кубка ЕГФ.

На уровне сборной Ильина стала чемпионом мира среди юниоров (2008), бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2009), серебряным призером молодежного чемпионата мира (2010). В 2016 году завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.