В Стрелитамаке группа мужчин ворвалась в травмпункт и избила пациентов

В травмпункт Стерлитамака в ночь на 6 октября ворвалась группа мужчин из 5-8 человек и стала избивать поступивших туда ранее двоих пациентов. Предположительно, травмы они получили от этих же людей в одном из ночных клубов города.

Свидетели происшествия рассказали, что санитарки пытались помочь пострадавшим, но налетчики сломали дверь и продолжили избивать пациентов.

По некоторым данным, злоумышленниками могли оказаться сотрудники правоохранительных органов, сообщает ГТРК "Башкортостан". Республиканское МВД проводит служебную проверку.