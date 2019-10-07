В Москве пропала концертмейстер "Геликон-оперы"

В Москве пропала концертмейстер театра "Геликон-опера" Алла Жарикова. Как сообщил источник в правоохранительных органах, она не вышла на работу 4 октября.

На звонки коллег она не отвечает, по адресу проживания никто не открывает, передает ТАСС.

В результате 5 октября близкие Жариковой написали в полицию заявление о ее пропаже.

По сведениям СМИ, проблем психического или неврологического характера за ней замечено не было.