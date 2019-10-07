"Любила семью": мать порезала своих детей, заподозрив мужа в измене

Жуткая любовная драма разыгралась в Набережных Челнах, где ревнивая супруга после ссоры с мужем взялась за нож и порезала своих сыновей, один из которых скончался, сообщили в республиканском управлении СКР.

Трагедия произошла ночью 6 октября, после того как 32-летняя Альбина закатила скандал супругу — она подозревала его в измене. Тот не стал терпеть, собрал вещи и ушел из квартиры, а ревнивица схватила нож и буквально изрешетила грудные клетки спящих сыновей, а потом попыталась свести счеты с жизнь.

По данным "КП-Казань", Альбина скинула супругу фотографии окровавленных детей, после чего тот помчался от родителей домой. Супруга сама открыла ему дверь, ее руки были в крови. Незадолго до этого она оставила на своей странице в соцсетях запись "Любила семью".

Мать и ее шестилетнего сына успели спасти, они находятся в больнице в тяжелом состоянии, а вот помощь двухлетнему малышу медики не успели — он скончался до приезда скорой.

Женщине грозит серьезный срок за убийство малолетнего и покушение на убийство двух или более детей.