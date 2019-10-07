Тедеско прибыл в офис "Спартака" для завершения переговоров

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", с 34-летним специалистом обсуждается договор, который предусматривает срок два года и девять месяцев с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

В воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2). На данный момент исполняющим обязанности является бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов. Под его руководством "Спартак" уже успел провести один матч, завершившийся поражением от "Краснодара" (1:2).

Напомним, Тедеско – уроженец Италии, на профессиональном уровне не играл, но это не помешало ему в 2017 году возглавить "Шальке". В своем первом сезоне молодой тренер занял с клубом из Гельзенкирхена второе место. Но во втором сезоне Тедеско был уволен после неудачного выступления его команды в бундеслиге и проигрыша 0:7 от "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.