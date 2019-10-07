Ростовские таможенники изъяли крупную партию контрабандных сигарет из Украины

В Ростовской области обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Украины. Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с УФСБ по наводке проверили несколько складов в трех городах. Как уточнили в пресс-службе ведомства, рейды прошли в Ростове-на-Дону, Шахтах и Каменске-Шахтинском. Обнаружено более шести миллионов сигарет и документы, оформленные на поставных лиц.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", на табачных изделиях не было акцизных марок России, некоторые упаковки имели акцизные марки Украины, а также были надписи "Не для продажи в России". Общую стоимость изъятого товара оценили в 33 миллиона рублей. По данному факту заведено несколько уголовных дел.