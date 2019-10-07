Нобелевка по медицине присуждена за открытие реакции клеток на кислород

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце.

На сайте Нобелевского комитета сообщается, что премия вручена за открытие, как живые клетки реагируют на доступность кислорода. Они выявили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Это открывает новые пути для борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями.

В этом году сумма премии составляет 9 миллионов шведских крон (это около 950 тысяч долларов). Келин, Ратклифф и Семенца разделят премию на троих.