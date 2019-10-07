Грудь и глаза: врачи назвали самые популярные в России пластические операции

Самые популярные пластические операции в России – изменение формы век и разреза глаз, увеличение груди. На первое приходится 22%, а на второе – 19%. Об этом изданию News.ru сообщили в пресс-службе главного внештатного специалиста пластического хирурга Минздрава РФ Натальи Мантуровой.

Кроме того, в список популярных косметических процедур вошли коррекция формы носа. На нее приходится 10%. Далее идет подтяжка лица – 8%. Замыкают список липофилинг, это изменение черт лица с помощь жира, липосакция, то есть удаление лишней жировой ткани, а также экзотические процедуры, вроде абдоминопластики, отопластики и подтяжки груди.