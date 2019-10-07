Тренер ЦСКА Итудис: "Зенит" очень опасен, планируем сыграть серьезно

Главный тренер московского баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"На этой неделе мы трижды играем дома, причем дважды – против соперников из Евролиги. "Зенит" – обновленная команда, у них есть травмы, но и у нас есть проблемы, как у большинства команд, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – В то же время мы помним, что "Зенит" в прошлом сезоне даже в неполном составе сражался и выиграл у нас в Санкт-Петербурге. Так что соперник очень опасен и мы планируем сыграть серьезно".

Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" состоится в понедельник, 7 октября, пройдет в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.