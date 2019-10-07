Жители Челнов спасли из капкана доверчивого бобра

Настоящую спасательную операцию провела группа жителей Набережных Челнов — им пришлось вызволять крупного бобра, попавшего в капкан. Спасение сняли на видео.

Эти кадры были сделаны в минувшую субботу, 5 октября, на озере в парке Прибрежный. Зверя жители близлежащих домов обнаружили сидящим у берега, к тому моменту он уже выбился из сил и даже не пытался освободиться.

Сколько времени грызун просидел в ловушке с зажатой лапой, остается неизвестным. Вызывать специалистов мужчины не стали, а самостоятельно, с помощью саперной лопаты и длинной палки, освободили бобра.

Животное настолько выбилось из сил, что продолжило сидеть в прибрежной зоне. Однако спустя минут 10 ушло на глубину.