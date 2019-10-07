Кремль рассчитывает, что Турция соблюдать целостность Сирии

Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом. Москва знает и допускает действия Анкары по обеспечению собственной безопасности, заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Что касается подразделений США на территории Арабской Республики, то тут позиция России неизменна: все вооруженные силы, которые незаконно находятся в Сирии, должны покинуть страну.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что решение о начале военной операции в САР может быть принято в ближайшие дни. Вооруженные силы Турции планируют выбить отряды сил самообороны курдов из приграничных районов и заселить этот регион сирийскими беженцами.

Штаты, в свою очередь, объявили, что не будут защищать курдов от турецких вооруженных сил и эвакуировали два наблюдательных пункта из района, где могут начаться боевые действия.