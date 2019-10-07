В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, девочка сама пришла домой 4 октября. Она рассказала, что снимала квартиру и работала в разных кафе. Полиция изучит условия жизни подростка в семье, а также причины ее ухода.

14-летняя А. ушла из дома в новогоднюю ночь. Родителям сказала, что идет к подруге, чтобы поздравить ее с праздником. Это было около шести часов вечера. Когда через несколько часов девочка не вернулась, родители позвонили ее подружке, но та ответила, что А. до нее дошла.

В вещах дочери родители нашли записку с просьбой не искать ее. Уходя она забрала с собой вещи и документы, в том числе загранпаспорт. Ее искали полицейские и волонтеры, родственники размещали в соцсетях видеообращения, в которых просили девочку вернуться. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".