Фельдшер погиб во время прыжка с парашютом под Екатеринбургом

В Свердловской области во время тренировочного прыжка разбился 35-летний парашютист. Погибшим оказался фельдшер региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга, для которого 35-й прыжок оказался последним. СКР обнародовал видео с места ЧП.

Трагический случай произошел утром 7 октября в селе Логиново. Михаил на вертолете Ми-8 поднялся на 800 метров над землей, но планового прыжка не получилось — не раскрылся основной парашют. Подвел и запасной — по предварительной версии, он мог зацепиться за шею, что помешало ему раскрыться.

Мужчина камнем рухнул на землю, от полученных травм он скончался до приезда медиков.

В настоящее время следователи выясняют, кто проводил инструктаж парашютиста и не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков.