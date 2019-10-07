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7 октября 201914:20

Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов

Валентин Спринчак/ТАСС

Разведение сил в Донбассе сорвано. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Разведение в Петровском и Золотом было сорвано из-за обстрела населенных пунктов 7 октября в течение 20 минут. Украинский министр иностранных дел напомнил, что Киев решил, что разведение начинается на седьмой день после того, как на участке разведения сохраняется мир и отсутствуют обстрелы.

Теперь МИД Украины будет ждать семь дней отсутствия огня на линии размежевания с донецкими ополченцами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу украинской дипломатии. По словам Вадима Пристайко, Киев планирует только отход живой силы украинской армии, но при этом министр подчеркну, что фортификационные сооружения остаются. В любой момент на эти позиции снова будут введены украинские военнослужащие.

Пристайко не рекомендовал никому воспользоваться разведением войск, чтобы "занять какие-то позиции или захватить какой-то населенный пункт".

В Минобороны Украины заявили, что в направлении населенного пункта Золотое из Первомайского велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За день было семь обстрелов позиция украинской армии, подчеркнул спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Развод сил в Донбассе должен был начаться 7 октября. Однако, как отметили в Донецке, никаких свидетельств его подготовки не было. Более того, батальон украинских националистов "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявил, что он займет позиции на передовой, которые оставят служащие украинского Минобороны. Националисты пригрозили Киеву новым переворотом на Украине за исполнение "формулы Штайнмайера".

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