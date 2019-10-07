Момент впечатляющего ДТП с переворотом попал на видео в Петербурге

Утром в минувшее воскресенье, 6 октября, на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

Мужчина попытался пересечь проезжую часть по "зебре", двигаясь на запрещающий сигнал светофора.

Автор видео, находившийся за рулем транспортного средства, из которого и велась съемка, сбросил скорость и попытался привлечь внимание нарушителя звуковым сигналом, но услышан не был.

Пешеход сумел пересечь две полосы из трех, после чего был сбит автомобилем "Нива".

Человека отбросило в сторону, а внедорожник врезался в ограждение и перевернулся. Машина вылетела тротуар, снесла рекламную конструкцию и вернулась на четыре колеса.

Пострадавший выжил и был госпитализирован. Пострадал ли водитель "Нивы" – не уточняется.