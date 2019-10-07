Свобода, Равенство, Отцовство: парижане выступили за традиционную семью

Более 70 тысяч парижан вышли на акцию протеста против нового закона о биоэтике. Этот документ разрешает однополым парам делать искусственное оплодотворение и заводить детей, сообщает телеканал "Россия 24".

Демонстранты несли флаги с надписями "свобода, равенство, отцовство". Организаторы акции протеста — "Манифестация для всех". Они же выступали против легализации однополых браков.

Между тем большинство французов новый закон поддерживают. 68% считают, что можно разрешить искусственное оплодотворение одиноким женщинам, а 65% — однополым парам.

Стоит отметить, что именно закон о биоэтике стал одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона.