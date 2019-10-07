Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы

Черный дым в понедельник заполонил Алабяно-Балтийский тоннель на севере Москвы — здесь после столкновения с легковушкой загорелся автобус, его пассажирам пришлось самостоятельно выбираться наружу, передает "Интерфакс".

На сделанных очевидцами кадрах видны столб черного дыма, поднимающийся над тоннелем, и люди, спешно покидающие подземное сооружение.

Следовавшие за автобусом водители сначала пытались развернуть свои транспортные средства или сдать назад, но в конце концов бросали машины.

Информации о пострадавших в столкновении легкового автомобиля и автобуса не поступало, как уточнений о причинах возгорания последнего.