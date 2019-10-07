Иран: задержание Юлии Юзик не связано со шпионажем

Задержание россиянки Юлии Юзик не связано с вопросом о шпионаже. Речь идет о нарушениях в визах, пояснил официальный представитель иранского правительства Алии Рабии. Москва, в свою очередь, рассчитывает на скорейшее освобождение Юзик. Как заявили в российском МИДе, власти Ирана могут освободить журналистку в ближайшие дни.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Тегеран продолжает изучение вопроса о задержании россиянки и вскоре завершит его. Надежду, что россиянка скоро будет выпущена на свободу, выразил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Журналистка Юлия Юзик прибыла в тегеранский аэропорт по частному приглашению 29 сентября. В аэропорту у нее был изъят паспорт, с условием, что его вернут, когда она будет покидать Иран. Об этом инциденте россиянка российское посольство в Иране уведомлять не стала. Но 2 октября журналистку и писательницу задержали в гостиницы представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), выломав предварительно дверь в ее номер.

Появилась информация, что журналистку обвиняют в шпионаже на Израиль. По этому обвинению ей грозило до 10 лет лишения свободы. Однако позже Тегеран опроверг подобное предположение.

Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанной 38-летней россиянке. Юлия Юзик ранее работала корреспонденткой в Тегеране. С 2003 года она занимается расследованиями и пишет книги. Она издала две книги "Невесты Аллаха" и "Бесланский словарь".