"Он - черт": защитник Хачатуряна знал об издевательствах над дочерьми, но молчал

Один из главных защитников убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, его племянник Арсен, в многочисленных интервью отстаивает честь родственника, называя его "святым человеком" и "заботливым отцом". В настоящее время следствие знакомится с материалами дела. Ряд из них уже опубликован в Интернете. В их числе моменты переписок отца с девочками, а также видео, на котором Хачатурян наказывает дочек за большое количество съеденных конфет. На этот раз в публичном доступе появился фрагмент общения Арсена с Ангелиной, средней из сестер.

Издание "Комсомольская правда" опубликовало переписку. Исходя из нее, становится понятно, что племянник Хачатуряна был в курсе его издевательств над девочками, но молчал об этом. В переписке есть снимок окровавленной Ангелины. Предыстория такова, что Мария сфотографировала сестру после очередного избиения отцом и отправила фото тете. Та, в свою очередь, поделилась им с одной родственницей, которая и показала снимок Арсену.

Племянник Хачатуряна написал Ангелине следующее: "Что он сделал? Что этот х*** творит? Там у тебя кровь с башки ****". На это девочка ответила: "Ну вот так и живем". По словам Ангелины, такое увечье Михаил ей нанес ключами и подобное происходит каждый день, поскольку "не было дня, чтобы он спокойно себя вел". На это Арсен отмечает, что Хачатурян рехнулся, оскорбляет его и не понимает, зачем дядя так себя ведет. Девочка объясняет причины такого поведения, по ее словам, Хачатурян одинок, его никто не любит, а он срывается на девочках.

В завершении фрагмента переписки Арсен просит, чтобы Ангелина никому не показывала данное фото и ничего не рассказывала. "Он черт", — отметил племянник.

Данная переписка приобщена к материалам уголовного дела. Адвокаты сестер считают, что Арсен и другие родственники умышленно дают ложные показания с целью отстоять честь своей семьи.

Адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер заявил, что таким образом родня хочет еще и угодить матери убитого, поскольку именно она стала его наследницей и сейчас распоряжается всем имуществом. "Проще говоря, они финансово от нее зависят. Сама Кристина очень переживает и не может понять, почему близкие ей люди так жестоко лгут", — отметил Липцер.

Еще один адвокат Алексей Паршин считает, что таким образом родственники затягивают процесс. По его словам, в ближайшее время следствие установит ограничительный срок на ознакомление, после чего материалы дела передадут в прокуратуру — за ней и останется последнее слово. "Вариантов развития событий много. Дело могут передать в суд, направить на доследствие или вовсе закрыть", — отметил адвокат.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. Мужчину обнаружили на лестничной площадке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве на следующий день были задержаны три его дочери.