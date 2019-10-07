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7 октября 201915:52

"Русский экзархат" Константинополя стал частью РПЦ

"Русский экзархат" Константинополя стал частью РПЦ

На внеочередном заседании Священный Синод Русской Православной Церкви принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинопольского патриархата в Западной Европе. Российские иерархи называют это событие историческим.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата. Для нее особый режим управления, соответствующий ее традиции.


Председатель Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата, митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" телеканала "Россия 24" подчеркнул, что восстанавливается историческая справедливость, так как "когда создавался этот экзархат — он создавался на временной основе". "Константинопольскому патриархату по каким-то непонятным для нас причинам понадобилось упразднить эту структуру, которая существовала в его составе. И вполне естественно, что большинство приходов обратились именно к Русской церкви", — сказал он.

"Русский экзархат" в Западной Европе был до революции частью Московского патриархата. Осенью 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата", а его духовенству предложили перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия с этим решением не согласилась. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, сохранив при этом особенности ее управления.

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