Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля. По словам очевидцев, в конфликт у крупнейшего рынка города было втянуто порядка 200 человек, 50 из них задержаны.

По данным стражей порядка, стычка произошла на бытовой почве — из-за подожженного автомобиля Infiniti, однако местные жители склоняются к версии, что это торговцы делят места на Холокском рынке. В очередной раз побеседовать о делах насущных они собрались в три часа по местному времени на улице Малыгина. В то же время сайт "Тайга.инфо" называет причиной противостояния разлад в отношениях двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада.

Словами дело не ограничилось — началась драка, но участвовали в ней не все собравшиеся. Прибывший участковый сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего вызвал подкрепление.

"Пять человек обратились за медицинской помощью из-за полученных травм от резиновых пуль. Трое получают амбулаторную помощь. Госпитализированы один с травмой глаза, один с подозрением на сотрясение мозга", — рассказали НГС в пресс-службе областного Минздрава.

На место прибыло множество нарядов полиции, улицу перекрыли. В отделение были доставлены 50 задержанных.

"Вести.Новосибирск" ранее сообщили, что еще одна драка со стрельбой в районе рынка произошла 27 сентября.