Мальчик с прической, как у Ибрагимовича посетил тренировку сборной России

Четвероклассник Прохор Ильиных из Красноярска, которого школьные учителя принуждали сменить прическу в стиле Златана Ибрагимовича, вместе с мамой посетил тренировку сборной России по футболу на базе в подмосковном Новогорске.

Игроки национальной команды сегодня провели первую тренировку перед матчами отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Прохор сфотографировался и поговорил с капитаном нашей команды – Артемом Дзюбой, который, кстати, поддержал Прохора в момент общей травли и заявил, что каждый вправе выбирать стрижку по своему вкусу.

Напомним, что Прохор – поклонник шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Когда он сделал стрижку в стиле своего кумира – руководство школы порекомендовало ему перейти на домашнее обучение, заявив, что новый имидж не соответствует учебному заведению. После этого за мальчика вступились многие известные люди, в том числе и из мира футбола.