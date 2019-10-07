Иранскую "Анджелину Джоли" арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия

В Иране арестована двойник актрисы Анджелины Джоли. Ее подозревают в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении собственности, оскорблении дресс-кода страны, а также поощрении коррупции. Соответствующее решение принято после многочисленных жалоб на посты девушки в Instagram. В настоящее время ее официальная страница заблокирована.

22-летняя звезда соцсетей Сахар Табар из Тегерана известна своей неординарной внешностью. Она сделала 50 операций, чтобы выглядеть как Анджелина Джоли. Впоследствии "двойник" призналась, что большая часть ее сходства с актрисой достигается с помощью грима и фотошопа.

Как сообщает Daily Mail, Сахар Табар была задержана по распоряжению суда Тегерана поздно вечером в субботу, 5 октября.

Многие пользователи Сети считают, что девушка скорее похожа не на Джоли, а на героиню мультфильма Тима Бертона "Труп невесты". Сама Табар заявила, что даже не думала о том, чтобы стать двойником известной актрисы. По ее словам, неординарная внешность — это способ самовыражения, вид искусства.

Instagram — единственная крупная социальная сеть, доступная в Иране, в отличие от Facebook и Twitter. Также там официально запрещен Telegram.