Собирали грибы, любовались Енисеем: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

Президент России Владимир Путин сегодня принимает поздравления с 67-летием. Одним из первых президента поздравил Дмитрий Медведев, который пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России. Поздравления Владимиру Путину приходят также от иностранных лидеров, в первую очередь, от глав государств СНГ. Российского президента поздравили главы Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а также Абхазии и Южной Осетии. Владимиру Путину желали здоровья, благополучия и успехов, отмечали его роль в укреплении мира и безопасности. В преддверии дня рождения президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил заслугу Владимира Путина в сохранении целостности России.

Сам Владимир Путин в свой день рождения уединился в кругу родных и друзей. А накануне он отправился на природу: прогулялся по сибирской тайге на пару с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Самые интересные кадры — в репортаже Натальи Соловьевой,

Русский лес, сибирская тайга. Отдых президента – по традиции – на природе. Сначала — вертолетом, затем — в глушь на внедорожнике. Дальше только пешком, вокруг — горы, под ногами — грибы и ягоды.

Компанию Владимиру Путину составил Сергей Шойгу. Гуляя по лесу, решает выкопать куст брусники. Президент шутит: "На дачу".

"На даче посадишь, в Москве?" — спрашивает Путин с улыбкой.

"Под нее климат такой же надо делать — климат, воздух такой и воду такую", — говорит Шойгу.

"А можно сделать такой же воздух в Москве?" — интересуется кто-то за кадром.

"Это не ко мне, это к президенту, к этому надо стремиться", — отвечает Шойгу.

Летом график был плотным: в очередной раз глава государства оставил себя без отпуска. Но выбираться на природу осенью, хотя бы на пару дней, для Владимира Путина, похоже, стало традицией.

- Енисей красиво смотрится отсюда. Забрались за облака, почти 2 тысячи метров.

Где именно отдыхал Владимир Путин, официально не сообщают. Возможно, в Туве. Родные места узнал глава республики.

"Наш президент, он — настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт", — написал в соцсетях Шолбан Кара-оол.

Владимир Путин любит отдыхать на природе. Причем, только в России. Уже несколько лет предпочитает именно Туву.

В августе 2018 провел там выходные. Ходил на катере, любовался Енисеем, собирал ягоды. Лучшие виды региона президенту тогда показал директор Саяно-Шушенского заповедника

Многие также запомнили кадры знаменитой рыбалки (2017 год): улов президентский – щука весом 20 килограммов. Тоже Тува. Президент ловил рыбу на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал и сплавлялся по горным рекам.

Видимо, такой — некурортный — отдых, действительно, то, что любит президент. Свой короткий отпуск и в этот раз Владимир Путин завершил по-простому — долгой прогулкой и пикником у костра.